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Caravana do Ténis mobilizou centenas de alunos em Coimbra

04 de junho de 2026 às 11 h50
Eduardo Cabrita com docentes do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Centenas de crianças de Coimbra tiveram, na passada terça-feira, a oportunidade de contactar com o ténis – na maioria dos casos, pela primeira vez. A iniciativa, designada de Caravana do Ténis, é da federação da modalidade, em colaboração com dois clubes e outras tantas escolas da cidade.

Em Coimbra, a Caravana esteve, logo pela manhã, no Colégio Bissaya Barreto, em Bencanta, numa colaboração com o Clube de Ténis Hotel Dona Inês. A iniciativa integrou as atividades de final de ano letivo no colégio e envolveu cerca de três centenas de crianças.

Depois, a comitiva mudou-se para o Estádio Universitário, onde cerca de 170 alunos da Escola Silva Gaio, do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro. Aqui, o clube envolvido foi a Secção de Ténis da Associação Académica de Coimbra (AAC).

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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