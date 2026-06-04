Caravana do Ténis mobilizou centenas de alunos em Coimbra

Centenas de crianças de Coimbra tiveram, na passada terça-feira, a oportunidade de contactar com o ténis – na maioria dos casos, pela primeira vez. A iniciativa, designada de Caravana do Ténis, é da federação da modalidade, em colaboração com dois clubes e outras tantas escolas da cidade.

Em Coimbra, a Caravana esteve, logo pela manhã, no Colégio Bissaya Barreto, em Bencanta, numa colaboração com o Clube de Ténis Hotel Dona Inês. A iniciativa integrou as atividades de final de ano letivo no colégio e envolveu cerca de três centenas de crianças.

Depois, a comitiva mudou-se para o Estádio Universitário, onde cerca de 170 alunos da Escola Silva Gaio, do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro. Aqui, o clube envolvido foi a Secção de Ténis da Associação Académica de Coimbra (AAC).

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