FC Porto vence Benfica e sagra-se campeão nacional de basquetebol 10 anos depois
O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional de basquetebol, 10 anos depois da sua última conquista, ao vencer em casa o Benfica por 75-71, no quarto jogo da final da Liga portuguesa.
Com o triunfo de hoje, os ‘dragões’, terceiros classificados da fase regular, fecharam a final, disputada à melhor de cinco, com três triunfos, contra um do Benfica, que procurava o quinto título consecutivo.
Depois de ter perdido, na casa dos ‘encarnados’, o primeiro encontro por 89-73, o FC Porto impôs-se nos dois seguintes por 102-98, após prolongamento, também na Luz, e por 87-63, em casa, na passada sexta-feira.
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Os ‘dragões’, que terminaram um ‘jejum’ de 10 anos no campeonato nacional de basquetebol, mantêm-se na segunda posição do palmarés da competição, com 13 títulos, bem distantes do Benfica, que lidera com 31, e com mais quatro do que o Sporting, a terceira equipa mais titulada.