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O. Hospital inicia Fase de Subida com derrota diante do V. Sernache
O. Hospital reagiu na segunda parte, mas golo contra a corrente do jogo foi decisivo | Fotografia: FC Oliveira do Hospital
O O. Hospital entrou hoje na Fase de Subida (Série B) do Campeonato de Portugal da pior maneira, com um desaire caseiro diante do V. Sernache por 2-1.
O V. Sernache adiantou-se aos 10′ com um golo de Diego Tavares. Os oliveirenses reagiram no início da 2.ª metade com o tento do empate através de um livre direto executado por Tharlley Coquinho. Os forasteiros ainda chegaram ao triunfo depois Henrique Cavalcante, aos 64′, atirar para o fundo das redes.
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