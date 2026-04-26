Campeonato de PortugalDesporto

O. Hospital inicia Fase de Subida com derrota diante do V. Sernache

26 de abril de 2026 às 18 h54
O. Hospital reagiu na segunda parte, mas golo contra a corrente do jogo foi decisivo | Fotografia: FC Oliveira do Hospital
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O O. Hospital entrou hoje na Fase de Subida (Série B) do Campeonato de Portugal da pior maneira, com um desaire caseiro diante do V. Sernache por 2-1.

O V. Sernache adiantou-se aos 10′ com um golo de Diego Tavares. Os oliveirenses reagiram no início da 2.ª metade com o tento do empate através de um livre direto executado por Tharlley Coquinho. Os forasteiros ainda chegaram ao triunfo depois Henrique Cavalcante, aos 64′, atirar para o fundo das redes.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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