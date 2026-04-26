O. Hospital inicia Fase de Subida com derrota diante do V. Sernache

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O O. Hospital entrou hoje na Fase de Subida (Série B) do Campeonato de Portugal da pior maneira, com um desaire caseiro diante do V. Sernache por 2-1.

O V. Sernache adiantou-se aos 10′ com um golo de Diego Tavares. Os oliveirenses reagiram no início da 2.ª metade com o tento do empate através de um livre direto executado por Tharlley Coquinho. Os forasteiros ainda chegaram ao triunfo depois Henrique Cavalcante, aos 64′, atirar para o fundo das redes.

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