Académica deixa-se empatar nos descontos

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Académica empatou contra UD. Santarém a uma bola, ficando a dois pontos do Amarante na liderança da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, mas poderá ser apanhada pelo terceiro classificado.

Beni Sousa foi o marcador do golo da equipa de Coimbra, que esteve a jogar com mais um jogador mais de uma hora de jogo, mas que não conseguiu evitar que o UD. Santarém chegasse ao empate aos 90+6′, por intermédio de Koume.

Com este empate, a Briosa chega aos 21 pontos em 11 jogos disputados, ficando a dois pontos do líder Amarante, que entra hoje à tarde, a partir das 16H30, em campo, num jogo contra o terceiro classificado, Os Belenenses.

Na próxima jornada, a Académica volta a Coimbra para receber o Varzim, atual sexto classificado na Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3.