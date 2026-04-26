RC Lousã é campeão do CN1 e sobe a primeiro escalão de râguebi

26 de abril de 2026 às 10 h27
Equipa da Lousã venceu ontem a final | Fotografia: João da Franca
António Cerca Martins
O RC Lousã é campeão nacional do CN1 de 2026.
A equipa de râguebi da Lousã venceu, na tarde de ontem, a equipa de Direito na final por 28 –  26. O jogo foi disputado nas Caldas da Rainha.
Com esta vitória, o RC Lousã garantiu a promoção à Divisão de Honra, o primeiro escalão do râguebi nacional, como campeão do CN1. Esta subida à Divisão de honra acontece um ano depois da equipa da Lousã baixado ao segundo escalão da modalidade.

