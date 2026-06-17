Desporto

Congolês Kibuey não esquece a Briosa e acredita em Portugal

17 de junho de 2026 às 11 h55
Antigo avançado não esquece a subida pela Briosa | Foto DR
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Não foram muitos os jogadores da República Democrática (RD) do Congo a atuar na região, mas há alguns nomes que, em Coimbra, não são esquecidos,. Um deles é o de Yves Kibuey, avançado que subiu à 1.ª Liga, em 2001/2002, ao lado de nomes como Pedro Roma, Tó Sá, Zé Nando, Paulo Adriano, João Campos, Rocha ou Dário.
“Claro que continuo a acompanhar o futebol português e a Académica, porque me orgulho de ter sido um dos jogadores-chave na sua subida à 1.ª Divisão, com uma equipa técnica fantástica, colegas incríveis e uma das melhores, senão a melhor, claque de Portugal”, garantiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o antigo avançado, de 56 anos.
Para o jogo de hoje, não tem dúvidas: “Portugal é o grande favorito”. Ainda assim, deixa o aviso: “Já vimos que um jogo não se ganha de forma simples, desenrola-se ao longo dos 95 minutos. Tudo pode acontecer, e espero que o Congo faça uma excelente partida, porque defensivamente somos fortes. Se mantivermos essa solidez defensiva, a precisão dos nossos avançados será a chave para a vitória amanhã [hoje]. Vamos precisar, no mínimo, disso para vencer esta grande seleção portuguesa”.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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