Incêndios: PM antecipa verão exigente e diz que Governo mobilizou todos os meios para prevenção e combate

O primeiro-ministro antecipou hoje que este verão será “ainda mais exigente” no combate aos incêndios e assegurou que o Governo está a “mobilizar todos” no esforço de prevenção e debate.

No debate quinzenal na Assembleia da República, Luís Montenegro assinalou os nove anos que hoje passam sobre os incêndios de Pedrógão, em 2017, quando morreram 64 pessoas, aproveitando para apelar “à sensibilização e mobilização de todos”.

“Todos sabemos que o comportamento de cada um faz a diferença, pode mesmo fazer a diferença na vida de todos”, disse.

Sobre o próximo verão, Montenegro salientou que “será ainda mais exigente no combate aos incêndios florestais”.

“Aos fatores habituais, acresce o impacto da tempestade que derrubou centenas de milhares de árvores. Por isso, antecipámos o trabalho e estamos a mobilizar todos neste esforço de prevenção e combate”, disse.

Montenegro salientou que os elementos da Proteção Civil, bombeiros, sapadores florestais, ICNF, GNR, Forças Armadas estão “a dar o seu melhor no terreno lado a lado com o Governo e com as autarquias locais”.

“Criámos o Comando Integrado de Prevenção e Operações, que visa uma coordenação permanente e que é uma mudança de paradigma na conjugação da ação de combate com o trabalho preventivo e a redução do risco”, disse.

Montenegro detalhou que, até agora, foram desobstruídos 18.000 quilómetros de rede de área florestal, com uma mobilização diária de cerca de 830 operacionais, 245 viaturas e 60 máquinas.

“E temos o nosso Serviço Nacional de Saúde preparado também para o verão, ativando este plano desde o dia 1 de maio. Não obstante todo este trabalho de prevenção, o desafio é grande”, admitiu.