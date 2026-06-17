Coimbra

“Kika” já recuperou a sua fita de finalista

17 de junho de 2026 às 15 h46
Jovem já recebeu a fita | Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A “Kika”, jovem estudante que tinha perdido a fita de finalista no passado sábado na zona da igreja Sé Nova, na Alta de Coimbra, já a tem em mãos.

Depois de o DIÁRIO AS BEIRAS ter divulgado que tinha na sua posse uma fita de finalista perdida, foram centenas as mensagens recebidas até chegar ao contacto com Francisca Ferreira, estudante finalista de Contabilidade e Auditoria do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).

Hoje, “Kika” deslocou-se até à sede do jornal, onde recuperou a sua fita de finalista. O DIÁRIO AS BEIRAS agradece a todos os leitores que ajudaram a difundir a notícia e deseja as maiores felicidades à estudante.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de junho

Jogo inaugural de Portugal visto na fan zone em Coimbra (fotogaleria)
17 de junho

Portugal empata com RD Congo na estreia do Mundial de Futebol
17 de junho

Empresas podem limpar terrenos no verão com autorização de autarcas
17 de junho

Governo relança Programa Floresta Ativa nos “próximos dias”

Coimbra

Exposição dá início a parceria entre município e Fundação Vieira da Silva

“Kika” já recuperou a sua fita de finalista

Assembleia Distrital do PSD de Coimbra quer relocalização de estruturas públicas