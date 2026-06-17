Coimbra
“Kika” já recuperou a sua fita de finalista
Jovem já recebeu a fita | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
A “Kika”, jovem estudante que tinha perdido a fita de finalista no passado sábado na zona da igreja Sé Nova, na Alta de Coimbra, já a tem em mãos.
Depois de o DIÁRIO AS BEIRAS ter divulgado que tinha na sua posse uma fita de finalista perdida, foram centenas as mensagens recebidas até chegar ao contacto com Francisca Ferreira, estudante finalista de Contabilidade e Auditoria do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).
Hoje, “Kika” deslocou-se até à sede do jornal, onde recuperou a sua fita de finalista. O DIÁRIO AS BEIRAS agradece a todos os leitores que ajudaram a difundir a notícia e deseja as maiores felicidades à estudante.