Coimbra

Colisão frontal faz dois feridos em Marco dos Pereiros

19 de junho de 2026 às 07 h45
Acidente aconteceu na Estrada Nacional 110, que faz ligação a Portela do Gato | Fotografia: Bombeiros Sapadores de Coimbra
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Duas pessoas sofreram ontem ferimentos considerados ligeiros, na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras.

O acidente aconteceu na localidade de Marco dos Pereiros, em Coimbra, na estrada que faz ligação para Portela do Gato.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Bruno Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, referiu que a corporação recebeu “o alerta, por volta das 08H41, via 112, para um acidente de viação entre dois ligeiros, na Estrada Nacional 110, que liga Marco dos Pereiros a Portela do Gato”.

“Chegados ao local, deparámo-nos com uma colisão frontal, em que um dos veículos caiu para uma pequena ravina, onde ficou imobilizado”, acrescentou o responsável.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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