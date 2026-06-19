Colisão frontal faz dois feridos em Marco dos Pereiros

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Duas pessoas sofreram ontem ferimentos considerados ligeiros, na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras.

O acidente aconteceu na localidade de Marco dos Pereiros, em Coimbra, na estrada que faz ligação para Portela do Gato.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Bruno Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, referiu que a corporação recebeu “o alerta, por volta das 08H41, via 112, para um acidente de viação entre dois ligeiros, na Estrada Nacional 110, que liga Marco dos Pereiros a Portela do Gato”.

“Chegados ao local, deparámo-nos com uma colisão frontal, em que um dos veículos caiu para uma pequena ravina, onde ficou imobilizado”, acrescentou o responsável.

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