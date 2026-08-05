Coimbra

Coro das Mulheres da Fábrica estreia “Descrição de uma Paisagem” em Valezim

05 de agosto de 2026 às 08 h30
Coro das Mulheres da Fábrica estreia nova criação em Valezim | Foto: Tiago Cerveira
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
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O Coro das Mulheres da Fábrica estreia, na sexta-feira, 7 de agosto, às 21h30, em Valezim, no concelho de Seia, a performance-percurso “Descrição de uma Paisagem”, criada pela encenadora Mónica Calle a convite do Festival Ocupar a Velga. O espetáculo, de entrada gratuita, reúne cerca de 30 intérpretes e propõe uma reflexão sobre comunidade, memória, resistência e território.

Concebida como uma vigília e uma procissão contemporânea, a criação percorre vários pontos da aldeia, transformando a paisagem num elemento central da dramaturgia. A partir da pergunta “O que nos junta?”, a performance procura criar um espaço de encontro e comunhão, cruzando a dimensão sagrada com um repertório musical de inspiração mais profana.

Segundo Mónica Calle, a paisagem de Valezim deixou de ser apenas cenário para integrar a própria construção dramatúrgica da obra. A encenadora destaca ainda que o espetáculo convoca a memória individual e coletiva e aborda temas como o abandono do interior, a resistência, a violência da repetição do trabalho manual e a preservação da dignidade.

Segundo a artista, o espetáculo procura descrever “um lugar, um instante, um caminho feito em conjunto”, convocando “a memória individual e coletiva” e a celebração da vida.

Em cena estarão cerca de 30 mulheres do Coro das Mulheres da Fábrica, desafiadas a explorar uma dimensão performativa marcada pela palavra, pelo movimento e pelo trabalho coletivo, conciliando a força do coro com a identidade de cada intérprete.

“Descrição de uma Paisagem” integra a programação da 5.ª edição do Festival Ocupar a Velga, promovido pela Produção d’Fusão, que decorre até 8 de agosto. O evento reúne teatro, dança, performance, cinema, oficinas, leituras e conversas, levando programação artística contemporânea ao território rural da Serra da Estrela e promovendo o encontro entre artistas, habitantes e visitantes.

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