Coro das Mulheres da Fábrica estreia “Descrição de uma Paisagem” em Valezim

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O Coro das Mulheres da Fábrica estreia, na sexta-feira, 7 de agosto, às 21h30, em Valezim, no concelho de Seia, a performance-percurso “Descrição de uma Paisagem”, criada pela encenadora Mónica Calle a convite do Festival Ocupar a Velga. O espetáculo, de entrada gratuita, reúne cerca de 30 intérpretes e propõe uma reflexão sobre comunidade, memória, resistência e território.

Concebida como uma vigília e uma procissão contemporânea, a criação percorre vários pontos da aldeia, transformando a paisagem num elemento central da dramaturgia. A partir da pergunta “O que nos junta?”, a performance procura criar um espaço de encontro e comunhão, cruzando a dimensão sagrada com um repertório musical de inspiração mais profana.

Segundo Mónica Calle, a paisagem de Valezim deixou de ser apenas cenário para integrar a própria construção dramatúrgica da obra. A encenadora destaca ainda que o espetáculo convoca a memória individual e coletiva e aborda temas como o abandono do interior, a resistência, a violência da repetição do trabalho manual e a preservação da dignidade.

Segundo a artista, o espetáculo procura descrever “um lugar, um instante, um caminho feito em conjunto”, convocando “a memória individual e coletiva” e a celebração da vida.

Em cena estarão cerca de 30 mulheres do Coro das Mulheres da Fábrica, desafiadas a explorar uma dimensão performativa marcada pela palavra, pelo movimento e pelo trabalho coletivo, conciliando a força do coro com a identidade de cada intérprete.

“Descrição de uma Paisagem” integra a programação da 5.ª edição do Festival Ocupar a Velga, promovido pela Produção d’Fusão, que decorre até 8 de agosto. O evento reúne teatro, dança, performance, cinema, oficinas, leituras e conversas, levando programação artística contemporânea ao território rural da Serra da Estrela e promovendo o encontro entre artistas, habitantes e visitantes.