Mira

Festas de São Tomé com cinco dias de animação

19 de junho de 2026 às 08 h30
Evento foi apresentado ontem nos Paços do Concelho | Fotografia: A.P.B.
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

De 22 a 26 de julho, as Festas de São Tomé, em Mira, preparam-se para receber artistas de renome nacional como os Quatro e Meia, Quim Barreiros e Némanus. A entrada será gratuita

As atuações dos Quatro e Meia, Quim Barreiros e Némanus são os pontos altos das Festas de São Tomé, em Mira, que se realizam de 22 a 26 de julho, no Jardim do Visconde, em Mira, que oferecem um programa musical que procura agradar a todas as idades.

A presença de cerca de 100 stands, incluindo seis tasquinhas, a realização de atividades para os mais novos e a apresentações de livros caracterizam mais uma edição do certame.

O evento irá procurar mais uma vez juntar toda a comunidade mirense, da Região de Coimbra, do território nacional e todos aqueles que foram para fora trabalhar e que regressam nesta altura.
As festas são inauguradas no dia 22 de julho e logo com os Quatro e Meia em evidência – o que, de acordo com o presidente da câmara, é uma aposta para abrir em grande.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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