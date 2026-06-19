Os Coxos sagram-se vice-campeões de andebol em cadeira de rodas

Conjunto da Figueira da Foz termina a época com o 2.º lugar no Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas e a presença na final four da Taça de Portugal

A equipa da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) Figueira da Foz, Os Coxos, conquistou, no passado sábado, o título de vice‑campeã Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas – ACR4, após atingir a final da Final Four disputada no Pavilhão da Escola D. Pedro I, em Alcobaça.

A equipa entrou na competição da melhor forma, vencendo o CNS/CaixiDuarte por 2‑0 na meia‑final, garantindo o acesso ao jogo decisivo. Na final, Os Coxos reencontraram o Académico FC/APD Porto Sobre Rodas, campeão em título, num duelo intenso e equilibrado, onde a formação da Figueira da Foz esteve em evidência.

Apesar da réplica dada e de vários momentos em que esteve perto de assumir a dianteira, a equipa acabou derrotada por 2‑0, terminando no 2.º lugar nacional, e igualando, desta forma, a classificação da temporada passada.

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