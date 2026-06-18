Homem desaparecido em Mira

Um homem, de 67 anos, está dado como desaparecido em Mira.

Neste momento, decorrem buscas, que envolvem elementos dos bombeiros e da GNR, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da força militar. No total, são 15 operacionais e cinco viaturas

Em nota enviada, há instantes, ao DIÁRIO AS BEIRAS, os Bombeiros de Mira revelam que “prosseguem buscas por homem de 67 anos desaparecido em Mira. As buscas estão a decorrer em perímetros florestal, agrícola e urbano”, precisa a corporação.

Estão envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários de Mira, da GNR de Mira e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

No terreno encontram-se mobilizados 18 operacionais, apoiados por oito viaturas, numa operação conjunta entre as diferentes entidades envolvidas, termina o comunicado.

(notícia em atualização)