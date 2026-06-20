Feira do Livro de Coimbra reencontra-se com o rio Mondego
A Feira do Livro de Coimbra já abriu as portas num cenário que é, simultaneamente, uma novidade e um regresso a casa. Depois de ter passado pela Praça do Comércio nas últimas edições, o certame literário voltou ao Parque Manuel Braga, onde ficará até ao dia 28 de junho.
A inaguração, ontem deu o mote para dez dias de festa, num espaço que ganhou, nas palavras do vice-presidente da câmara municipal, Miguel Antunes, “um frescor e uma beleza” que tornam o evento ideal para ser vivido em família. O autarca sublinhou o papel crítico da leitura na “cidade educadora”, apelando a que se incuta esta paixão nas crianças e jovens.
A valorização do parque foi também destacada por vários participantes. Altino Loureiro, do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, salientou as condições naturais do local — “há sombra, há rio e há espaço” —, enquanto José Miguel Lameiras, da Livraria Dr. Kartoon, considerou a mudança positiva, sobretudo face às previsões de temperaturas elevadas. A isto somou-se o facto de o metrobus parar mesmo em frente ao Parque da Cidade.