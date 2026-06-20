Uma pergunta inesperada!

“E se o Turismo acabasse?”. Eis a questão…

É este o provocador repto que o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) lança à sociedade portuguesa através do Roadshow Turismo’26 – IPDT Tourism Conference 2026. A primeira sessão decorreu a 28 de maio na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, centrando-se a discussão e reflexão no impacto do setor na região Norte do país, sem prejuízo da necessária abordagem, também, sobre a realidade nacional e, até, internacional, que este fórum proporciona.

Longe de constituir uma mera pergunta retórica, trata-se de um exercício contrafactual que procura estimular a reflexão sobre o papel do turismo na sociedade, na economia e na cultura. Ao imaginar um cenário em que esta atividade deixasse de existir, pretende-se compreender melhor a sua relevância e os efeitos que a sua ausência teria no desenvolvimento dos territórios e das populações em Portugal.

A iniciativa merece destaque pela sua capacidade de promover um debate que não deve permanecer circunscrito aos agentes do setor. Pelo contrário, importa envolver toda a sociedade numa discussão aberta, com diferentes perspetivas e pontos de vista. Ainda assim, é evidente que um dos objetivos passa por demonstrar a influência transversal do turismo em múltiplas atividades económicas e sociais, bem como o seu contributo para a riqueza nacional e para o Produto Interno Bruto.

Esta reflexão surge num contexto internacional marcado pela incerteza, novamente, resultante das tensões geopolíticas e dos conflitos que afetam várias regiões do mundo. Num cenário de crescente interdependência económica e globalização, os impactos destas crises fazem-se sentir muito para além das suas fronteiras imediatas, condicionando também setores estratégicos como o turismo.

O debate sobre o papel do turismo continuará, naturalmente, a suscitar argumentos e contra argumentos. Mais importante, porém, será a capacidade de identificar caminhos que permitam transformar esta atividade numa verdadeira oportunidade de desenvolvimento para todo o território e para todas as comunidades. Só assim será possível combater os persistentes desequilíbrios regionais e sociais que continuam a marcar a realidade do nosso país.

A próxima etapa desta reflexão terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, na tarde do dia 2 de julho (coloque na agenda!), com um importante painel de oradores convidados, onde o enfoque esperado poderá estar, agora, na realidade da região Centro. Será mais uma oportunidade para pensar o futuro do turismo em Portugal e para responder a uma pergunta tão improvável quanto pertinente: o que aconteceria se o turismo acabasse? A pandemia de COVID-19, as guerras e outros motivos que limitam a mobilidade das pessoas a nível nacional e internacional – a viagem! – já nos mostraram que o cenário é muito pouco atrativo e muito pouco aconselhável.