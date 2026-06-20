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Seis atletas de Coimbra no Mundial de Ginástica Acrobática

20 de junho de 2026 às 09 h20
Campeonato do Mundo realiza-se de 21 a 27 de setembro, em Pesaro (Itália) | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Seis atletas e dois treinadores, de dois clubes de Coimbra, integram a convocatória da seleção nacional que vai disputar o Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática, de 21 a 27 de setembro, em Pesaro (Itália).

Os atletas convocados são os pares femininos Sofia Ferreira/Joana Silva, do AcroVigor, e Margarida Garcia/Inês Ataíde, do Acrogym, e o par misto João Carreira/Inês Nossa, também do AcroVigor, que vão estar acompanhados dos treinadores Fernando Alves (Acrogym) e Débora Amorim (AcroVigor).

Em Coimbra, entretanto, o Pavilhão Mário Mexia recebe, hoje e amanhã, o Campeonato Nacional de Divisão Base, de Ginástica Acrobática, competição destinada a ginastas em fase de desenvolvimento, dos escalões iniciados, juvenis e juniores. Ao todo, vão participar atletas de 54 clubes de todo o país.

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