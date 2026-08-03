Gabriel Varela campeão nacional de cadetes
A Cantanhede Cycling / Vesam esteve este fim de semana em destaque nos Campeonatos Nacionais de Estrada de juvenis, cadetes e juniores, no Cartaxo.
O maior destaque vai para o trinfo de Gabriel Varela, na prova de fundo de cadetes, sagrando-se campeão nacional, após cumprir os 73,6 quilómetros em 1:51.11 horas, levando a melhor ao sprint.
“Já vinha a pensar nisto desde que saí com os outros dois atletas. Mal fiz a curva foi dar tudo até e, no final, foi só levantar os braços”, desabafou o campeão à chegada.
Para além do título de Gabriel Varela, a equipa de Cantanhede teve ainda o 3.º lugar, por Bruno Nogueira, que chegou a 16 segundos.
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