DesportoModalidades

Gabriel Varela campeão nacional de cadetes

03 de agosto de 2026 às 12 h15
Cerimónia juntou plantel e adeptos junto ao Estádio de Santo António | DR-João Calado/FPC
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Cantanhede Cycling / Vesam esteve este fim de semana em destaque nos Campeonatos Nacionais de Estrada de juvenis, cadetes e juniores, no Cartaxo.
O maior destaque vai para o trinfo de Gabriel Varela, na prova de fundo de cadetes, sagrando-se campeão nacional, após cumprir os 73,6 quilómetros em 1:51.11 horas, levando a melhor ao sprint.
“Já vinha a pensar nisto desde que saí com os outros dois atletas. Mal fiz a curva foi dar tudo até e, no final, foi só levantar os braços”, desabafou o campeão à chegada.
Para além do título de Gabriel Varela, a equipa de Cantanhede teve ainda o 3.º lugar, por Bruno Nogueira, que chegou a 16 segundos.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de agosto

Clube do Campeonato de Portugal no caminho da Académica na 2.ª ronda da Taça de Portugal
03 de agosto

Metro Mondego com uma proposta de 536 mil euros para terreno na via central em Coimbra
03 de agosto

FPF corrige erro no sorteio da taça e faz reajuste ao alinhamento dos jogos da 1.ª eliminatória
03 de agosto

Projeto europeu de Inteligência Artificial da UC quer combater ameaças híbridas

Desporto

Clube do Campeonato de Portugal no caminho da Académica na 2.ª ronda da Taça de Portugal

FPF corrige erro no sorteio da taça e faz reajuste ao alinhamento dos jogos da 1.ª eliminatória

FPF troca “Nogueirenses” e sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal pode estar em risco

Modalidades

Gabriel Varela campeão nacional de cadetes

Coimbra: Relvado e arbitragem marcam jogo da Supertaça

“Bronze” para cinco de Coimbra no Europeu de touch rugby