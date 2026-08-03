Campeonato de PortugalDesporto

Nogueirense apresenta equipa e novo equipamento em sunset

03 de agosto de 2026 às 11 h55
Cerimónia juntou plantel e adeptos junto ao Estádio de Santo António | DR
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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O Nogueirense apresentou-se este sábado aos associados num sunset que deu a conhecer não só as caras novas como também os novos equipamentos.
O plantel apresentado conta, neste momento, com 23 jogadores, mas “há ainda outros dois em negociação”, confessou o presidente do Nogueirense ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Márcio Henriques fala num “plantel feito como rigor e consciência” a apostar “numa época tranquila” e com “a manutenção como o objetivo imediato”.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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