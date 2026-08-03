Naval 1893 apresenta-se com vitória

Figueirenses venceram, no encontro de apresentação, o Beira-Mar, por 2-1. Surpresa da apresentação, Pedro Costa, regressou à Naval 1893 e fez o 1-1

A Naval 1893 apresentou-se, este sábado, com uma vitória frente ao Beira-Mar (2-1). Um reencontro entre dois emblemas históricos, que contou com perto de 450 adeptos nas bancadas.

Com muitos reforços para mostrar aos adeptos, os figueirenses não entraram tão bem na partida mas deram a volta ao marcador no 2.º tempo, com golos marcados precisamente por duas das caras novas às ordens de Carlos Neves.

Segundo informações divulgadas pelo clube da Figueira da Foz, os aveirenses entraram melhor na partida, criaram várias oportunidades e acabou por chegar, com justiça, à liderança do marcador, com golo apontado por Martim Sequeira, avançado de 25 anos, formado no FC Porto, Boavista e Leixões, e que está à experiência depois de sete épocas nos Estados Unidos e na Islândia.

Na 2.ª parte, a Naval 1893 entrou com outra abordagem na partida, sendo mais objetiva e acabou por chegar, sem surpresa, ao empate, com um golo de levantar a bancada.

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