Pampilhosa da Serra: Hastear da bandeira assinala início de mês de celebração

O hastear da bandeira do concelho voltou a marcar o início oficial das celebrações de agosto em Pampilhosa da Serra, dando o mote para um mês repleto de iniciativas culturais, recreativas e tradicionais que prometem reunir residentes, emigrantes e visitantes em torno da identidade serrana.

A cerimónia realizou-se este ano a 31 de julho, antecipando a data habitual de 1 de agosto, de forma a permitir a participação das crianças dos programas de férias promovidos pelo Município e pela Cáritas de Coimbra, bem como dos participantes da Eira da Brincadeira Sénior.

A iniciativa voltou, assim, a assumir um forte caráter intergeracional, reunindo diferentes gerações em torno de um dos símbolos mais representativos do concelho.

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