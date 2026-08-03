Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra: Hastear da bandeira assinala início de mês de celebração

03 de agosto de 2026 às 08 h23
Dezenas de crianças participaram na cerimónia | Foto: CMPS
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990
Paulo Marques
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Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990

O hastear da bandeira do concelho voltou a marcar o início oficial das celebrações de agosto em Pampilhosa da Serra, dando o mote para um mês repleto de iniciativas culturais, recreativas e tradicionais que prometem reunir residentes, emigrantes e visitantes em torno da identidade serrana.

A cerimónia realizou-se este ano a 31 de julho, antecipando a data habitual de 1 de agosto, de forma a permitir a participação das crianças dos programas de férias promovidos pelo Município e pela Cáritas de Coimbra, bem como dos participantes da Eira da Brincadeira Sénior.

A iniciativa voltou, assim, a assumir um forte caráter intergeracional, reunindo diferentes gerações em torno de um dos símbolos mais representativos do concelho.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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