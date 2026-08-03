Praia do Cabedelinho interdita a banhos

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Praia do Cabedelinho, na freguesia de São Pedro, na margem sul da Figueira da Foz, está interdita a banhos devido a contaminação microbiológica. A interdição, decretada pela Direção Geral da Saúde, vigora desde o fim de semana.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, esta não é a primeira vez que, nesta época balnear, é proibido ir a banhos naquela praia.

A mesma fonte afirmou que também a Praia do Forte, na margem norte, já esteve interditada a banhos este ano.

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