Hotelaria espera “casa cheia”

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Se a meteorologia não interferir com as estatísticas, será um mês perto da lotação esgotada.

O mês de agosto, desde que a meteorologia não interfira com as estatísticas, a hotelaria da Figueira da Foz terá uma taxa de ocupação a rondar os 100%. O primeiro fim de semana deixou boas perspetivas.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o setor do turismo adiantou que as previsões e reservas para a este mês “estão dentro da normalidade”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS