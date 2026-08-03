Figueira da Foz
Hotelaria espera “casa cheia”
Agosto costuma ser o melhor mês da época balnear | Foto DB - Pedro Filipe Ramos
Se a meteorologia não interferir com as estatísticas, será um mês perto da lotação esgotada.
O mês de agosto, desde que a meteorologia não interfira com as estatísticas, a hotelaria da Figueira da Foz terá uma taxa de ocupação a rondar os 100%. O primeiro fim de semana deixou boas perspetivas.
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o setor do turismo adiantou que as previsões e reservas para a este mês “estão dentro da normalidade”.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS