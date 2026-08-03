Cerca de 50 concelhos do interior norte e centro e Algarve em risco máximo de incêndio

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Mais de 50 concelhos do interior norte e centro e do Algarve enfrentam hoje perigo máximo de incêndio, no dia em que se espera uma descida da temperatura máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em perigo máximo de incêndio dezenas de concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Em perigo muito elevado estão mais de 80 municípios nos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.

O IPMA colocou em perigo elevado quase toda a região do Alentejo e dezenas de concelhos nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga e Viana do Castelo.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para hoje pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e no sotavento algarvio e períodos de chuva, em geral fraca, sendo mais prováveis no litoral corte e centro durante a tarde.

Castelo Branco, Évora e Beja vão ser hoje as cidades mais quentes, com 33 graus, Faro vai chegar aos 30, Lisboa aos 28 e o Porto aos 25. As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus (Guarda e Viseu) e os 20 graus (Faro).