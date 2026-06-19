Casal de S. João abre portas à arte contemporânea no domingo

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O Casal de S. João, em Coimbra, prepara-se para receber, no próximo dia 21 de junho, uma tarde dedicada à criação artística contemporânea, num encontro que cruza exposições, poesia e música num ambiente de partilha e experimentação.

A iniciativa, sob o mote “Bem-vindos ao Casal de S. João”, decorre entre as 16h00 e as 19h30, na rua Padre Manuel da Nóbrega, reunindo diferentes propostas culturais distribuídas por vários espaços do recinto.

O programa arranca com a inauguração da primeira mostra de exposições da Pescada N.º 5, que reúne trabalhos de 27 exposições, marcando um momento coletivo de apresentação artística e diálogo entre criadores.

Às 17h00, a Igreja acolhe “Partituras Invisíveis”, um momento de leitura de poesia contemporânea com João Camões e Vanda Ecm, acompanhado por criação sonora em tempo real, numa fusão entre palavra e som.

Segue-se, às 18h00, o “Beberete Dançante”, no Anfiteatro do Silêncio, onde o Semente Atelier propõe um convívio informal com serviço de bebidas, ao som de vinis de 33 e 45 rotações trazidos pelos próprios visitantes, incentivando a participação ativa do público.

A organização está a cargo da Pescada N.º 5, Partituras Invisíveis e Semente Atelier, contando com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra e da Anozero. O flyer do evento é assinado por Catarina Parente.

A iniciativa pretende afirmar o Casal de S. João como um espaço de encontro cultural, aberto à comunidade e à experimentação artística contemporânea.