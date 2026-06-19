Comboio de bicicletas e rua fechada um dia ao trânsito automóvel

Coimbra vai ter um comboio de bicicletas na Escola Básica da Solum no dia 29 e, um dia antes, uma via na mesma zona estará fechada ao trânsito para mostrar que as ruas não são só dos carros.

As duas iniciativas começaram quando Raquel Maricato, com um filho no 4.º ano da Escola da Solum, viu comboios de bicicletas noutras cidades e convidou outras duas mães a desafiarem a associação de pais a tomar a iniciativa, que acabou por lhes pedir para avançarem e tratarem de tudo.

Em mês e meio, Raquel Maricato, Daniela Santos (da Solum 15) e Maria Inês Baptista (do Coimbr’a Pedal) fizeram contactos com o município e falaram com Luís Oliveira, responsável por um comboio de bicicletas regular em Condeixa-a-Nova, para perceber como desenhar o itinerário e tratar da logística para aquela que é uma primeira experiência.

Até ao momento e ainda com inscrições abertas, têm já confirmadas as presenças de 24 crianças e adultos para dia 29, disse à agência Lusa a encarregada de educação.

Para este arranque, o percurso não foi desenhado a pensar nas origens dos alunos: o encontro está marcado junto aos Bombeiros Sapadores e seguem pela ciclovia do Vale das Flores, mas com parte do itinerário em estrada, onde também circulam carros.

“Caso tudo corra bem, numa próxima iniciativa, que queremos que aconteça em 22 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, haverá já três percursos alternativos” para dar respostas aos diferentes itinerários dos alunos, afirmou Raquel Maricato, notando que a maioria dos pais recorre ao carro para deixar as crianças na escola, apesar dos percursos serem, na sua maioria, curtos.

A opção de fazer parte do percurso na estrada surge também da vontade de mostrar que as ruas não são exclusivas do automóvel.

Esta encarregada de educação disse esperar que a iniciativa se possa tornar regular e contaminar outras escolas do concelho.

Um dia antes e pegando na mesma filosofia de mostrar que as ruas não são apenas dos carros, será fechada à circulação automóvel a rua Jorge Anjinho, entre as 10:00 e as 19:00, numa iniciativa que junta Coimbr’a Pedal, Solum 15 (movimento em defesa do conceito da cidade de 15 minutos), movimento Cidadãos por Coimbra (que integra a coligação que lidera o município), a Câmara de Coimbra e a MUbi (associação que pugna pela mobilidade urbana em bicicleta).

A iniciativa, intitulada “Rua Aberta”, surgiu quando as três mães procuravam tratar do comboio de bicicletas, optando por escolher a rua Jorge Anjinho por ter ocorrido recentemente um atropelamento mortal naquela via, aclarou.

“Escolhemos aquela rua porque queríamos vincar que não é aceitável que a rua seja só dos carros a toda a força”, salientou Raquel Maricato.

O objetivo é assegurar que uma rua diferente possa ser fechada à circulação automóvel todos os meses, num trabalho feito em articulação com moradores e associações de moradores, vincou Raquel Maricato, que é dos Cidadãos por Coimbra.

Na primeira “Rua Aberta” haverá a instalação de um percurso de educação rodoviária com a Coimbr’a Pedal, uma oficina de brinquedos, uma tertúlia dinamizada pela MUbi e um espaço reservado e com brinquedos sensoriais para crianças neurodivergentes.

Raquel Maricato disse que as duas iniciativas são “cidadania a 100%”, com todos os envolvidos a trabalharem em regime de voluntariado, e explicou que iniciativas como aquelas que estão a dinamizar podem ajudar a repensar a primazia que se dá ao carro nas ruas da cidade.

Questionada sobre a ligação de um movimento que integra a coligação do executivo à iniciativa, Raquel Maricato vincou que as iniciativas são “positivas para a cidade”, considerando não ser importante a ligação ao movimento.

“Espero que as pessoas vejam o lado positivo e que queiram que isto aconteça e mais vezes”, sublinhou.