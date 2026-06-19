Hasteada Bandeira Azul no areal urbano

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Cerimónia simbólica decorreu no sítio do costume: Praia do Relógio.

Foi hastada hoje a Bandeira Azul na Praia do Relógio, cerimónia que se repete todos os anos na Figueira da Foz.

Ao lado da Bandeira Azul foi hasteada, também, a Bandeira Praia Acessível. E foram entregues as bandeiras Qualidade de Ouro, estas atribuídas pela Quercus, que distinguem a qualidade da água balnear.

A cerimónia contou com a participação de representantes do Município da Figueira da Foz, Agência Portuguesa do Ambiente, autarcas e forças de segurança.

Este ano, a costa da Figueira da Foz foi contemplada com a Bandeira Azul em 10 praias – Quiaios, Murtinheira, Cabo Mondego, Tamargueira, Buarcos, Figueira da Foz – Relógio, Cabedelo, Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa – , sendo o concelho com o maior número na Região Centro.

Por sua vez, as praias de Quiaios, Murtinheira, Cabo Mondego Buarcos, Figueira da Foz (Alto do Viso, Molhe Norte e Relógio), Cabedelo Sul e Leirosa foram distinguidas com o galardão Praias Qualidade de Ouro. Também neste símbolo de qualidade o concelho lidera na Região Centro.

O concelho da Figueira da Foz tem ainda hasteada a bandeira de Praia Acessível em Quiaios, Tamargueira, Buarcos, Praia do Relógio, Praia do Cabedelo e Praia da Leirosa.

O Núcleo Museológico do Mar, situado em Buarcos, por seu lado, foi reconhecido, este ano e pela primeira vez, como Centro Azul. Trata-se de um estatuto atribuído a estruturas instaladas em zonas próximas das praias que promovam a educação ambiental.