Gliding Barnacles em setembro

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Maioria dos festivaleiros vem do estrangeiro e os lisboetas são maioritários entre os portugueses.

O festival Gliding Barnacles é um evento que junta surfe, música, artes, gastronomia e outros ingredientes que fazem dele um caso único no mundo. Realiza-se na Praia do Cabedelo, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.

Este ano, decorre a 13.ª edição do festival, de 23 a 27 de setembro, sob o tema “Do equinócio à lua cheia”.

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