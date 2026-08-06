Figueira da Foz

Gliding Barnacles em setembro

06 de agosto de 2026 às 09 h00
Eurico Gonçalves, organizador do festival | Foto DB - JA
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Maioria dos festivaleiros vem do estrangeiro e os lisboetas são maioritários entre os portugueses.

O festival Gliding Barnacles é um evento que junta surfe, música, artes, gastronomia e outros ingredientes que fazem dele um caso único no mundo. Realiza-se na Praia do Cabedelo, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.

Este ano, decorre a 13.ª edição do festival, de 23 a 27 de setembro, sob o tema “Do equinócio à lua cheia”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de agosto

Agredido quando pedia a agressor para deixar de agredir a mãe
06 de agosto

Junta de Meruge contesta renaturalização do Rio Cobral
06 de agosto

Braza Coimbra celebra um ano com música brasileira ao vivo e cashback
06 de agosto

Árbitros: AFC reforça no futsal mas perde no futebol

Figueira da Foz

Agredido quando pedia a agressor para deixar de agredir a mãe

Gliding Barnacles em setembro

Homem agredido enquanto tentava parar episódio de violência doméstica na povoação da Serra da Boa Viagem