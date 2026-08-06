Figueira da Foz
Gliding Barnacles em setembro
Eurico Gonçalves, organizador do festival | Foto DB - JA
Maioria dos festivaleiros vem do estrangeiro e os lisboetas são maioritários entre os portugueses.
O festival Gliding Barnacles é um evento que junta surfe, música, artes, gastronomia e outros ingredientes que fazem dele um caso único no mundo. Realiza-se na Praia do Cabedelo, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.
Este ano, decorre a 13.ª edição do festival, de 23 a 27 de setembro, sob o tema “Do equinócio à lua cheia”.
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