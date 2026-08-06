Região Metropolitana de CoimbraVila Nova de Poiares

Nossa Senhora das Necessidades une poiarenses

06 de agosto de 2026 às 08 h30
Município de Vila Nova de Poiares
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Festas de tributo a Nossa Senhora das Necessidades decorrem sábado, domingo e segunda-feira. Para além do cariz religioso, celebração é momento que reúne poiarenses e fomenta o convívio intergeracional

Vila Nova de Poiares está em contagem decrescente para viver mais uma edição das Festas em Honra de Nossa Senhora das Necessidades, uma celebração “profundamente enraizada na identidade do concelho, que, ao longo de gerações, continua a reunir a comunidade em torno da fé, das tradições e do convívio”, recorda o município poiarense.

Organizadas pela Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, as festividades decorrem nos dias 8, 9 e 10 de agosto (sábado, domingo e segunda-feira) e contam com o apoio institucional do Município de Vila Nova de Poiares.
Mais do que um evento religioso, as festas, assinala a autarquia, “constituem um importante momento de encontro entre poiarenses, acolhendo também muitos emigrantes e visitantes”.

A origem desta celebração coletiva, relembra a autarquia presidida por Nuno Neves, “remonta ao final do século XIX, quando foram criadas com o propósito de apoiar o então Hospital da Beneficência Poiarense, preservando até hoje um forte significado histórico, social e religioso”, enfatiza a mesma fonte.

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