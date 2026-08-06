Incêndio em habitação deixa família desalojada em Oliveira do Hospital

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Mãe estava em casa com dois filhos menores quando deflagrou, na noite de terça-feira, um incêndio num exaustor, na cozinha. Homem tentou ajudar, mas acabou intoxicado pelo fumo

Uma família ficou desalojada na sequência de um incêndio numa habitação, na noite de terça-feira, em Oliveira do Hospital.

Segundo foi possível apurar junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, um curto-circuito, num exaustor, localizado na zona da cozinha, terá estado na origem da ocorrência, cujo alerta foi dado por volta das 21H45, de terça-feira. Na habitação, localizada na Praça Luís Vaz de Camões, estavam uma mulher, com idade entre os 20 e os 30 anos, e os dois filhos menores, de 2 e 4 anos. O pai das crianças, também com idade entre os 20 e os 30 anos, não se encontrava na habitação. De acordo com fonte da corporação oliveirense, o alerta terá sido dado pela própria mãe.

Apesar das chamas terem ficado circunscritas à zona da cozinha e da pronta ação dos bombeiros, a casa ficou sem com dições de habitabilidade, devido ao fumo.

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