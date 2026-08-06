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Incêndio em habitação deixa família desalojada em Oliveira do Hospital

06 de agosto de 2026 às 07 h45
Arquivo Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Mãe estava em casa com dois filhos menores quando deflagrou, na noite de terça-feira, um incêndio num exaustor, na cozinha. Homem tentou ajudar, mas acabou intoxicado pelo fumo

Uma família ficou desalojada na sequência de um incêndio numa habitação, na noite de terça-feira, em Oliveira do Hospital.

Segundo foi possível apurar junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, um curto-circuito, num exaustor, localizado na zona da cozinha, terá estado na origem da ocorrência, cujo alerta foi dado por volta das 21H45, de terça-feira. Na habitação, localizada na Praça Luís Vaz de Camões, estavam uma mulher, com idade entre os 20 e os 30 anos, e os dois filhos menores, de 2 e 4 anos. O pai das crianças, também com idade entre os 20 e os 30 anos, não se encontrava na habitação. De acordo com fonte da corporação oliveirense, o alerta terá sido dado pela própria mãe.

Apesar das chamas terem ficado circunscritas à zona da cozinha e da pronta ação dos bombeiros, a casa ficou sem com dições de habitabilidade, devido ao fumo.

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