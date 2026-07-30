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PJ realiza buscas em Oliveira do Hospital e mais oito cidades no âmbito da operação “Alta Gama”

30 de julho de 2026 às 14 h53
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As autoridades policiais detiveram sete pessoas suspeitas de pertencerem a um grupo criminoso organizado que terá lesado empresas e entidades financeiras num montante já apurado de cerca de 1,6 milhões de euros, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

As detenções foram realizadas no âmbito da operação “Alta Gama”, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ em várias zonas do país e que “desmantelou um grupo criminoso organizado, especializado na aquisição de sociedades através de ‘sócios de favor’, com o objetivo de lesar empresas e entidades financeiras para obter enriquecimento ilegítimo”, informou a Judiciária num comunicado.

“As diligências decorreram em Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Guarda, Oliveira do Hospital, Albufeira, Quarteira e Vilamoura”, precisou a PJ, referindo-se à execução de 11 mandados de buscas domiciliárias e dois em estabelecimentos comerciais, que resultaram na detenção dos sete suspeitos e na sua acusação pelos crimes de associação criminosa, burla qualificada e branqueamento de capitais.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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