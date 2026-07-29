Oliveira do Hospital

Colisão provoca três feridos, um em estado grave

29 de julho de 2026 às 07 h45
As três vítimas foram transportadas para os HUC | Fotografia: Arquivo-Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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Aconteceu em S. Paio de Gramaços, Oliveira do Hospital

Um homem com cerca de 50 anos ficou ontem ferido com gravidade, na sequência de uma colisão rodoviária, registada ao início da tarde em S. Paio de Gramaços, no concelho de Oliveira do Hospital, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Ângelo Martins, chefe dos bombeiros locais.

Segundo o responsável da corporação oliveirense, a vítima apresentava “dores na zona costal, com aparente fratura”.

O acidente, continuou, provocou outros dois feridos – homens, com 18 e 48 anos de idade –, considerados ligeiros. Foram todos transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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