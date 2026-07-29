Parte da Linha do Hospital e troço até Coimbra B já em testes

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Testes com os veículos metrobus arrancaram esta segunda-feira. Operação é necessária, ainda para mais, na única zona do troço do Sistema de Mobilidade do Mondego sem canal dedicado.

Arrancaram esta semana os testes do Sistema de Mobilidade do Mondego entre a estação da Portagem e a estação de Coimbra B e entre a estação da avenida Aeminium e a estação da praça da República. Este é mais um passo para a implementação do serviço nestes dois novos troços urbanos, no centro de Coimbra.

A Metro Mondego, empresa responsável pela implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego, não revelou quanto tempo demorarão estes testes, mas o objetivo é que, no máximo, na primeira quinzena de setembro estes dois novos troços estejam a funcionar comercialmente.

Durante estas próximas semanas serão progressivamente removidas as vedações de obra e dos elementos segregadores do canal do metrobus, deixando de existir uma barreira física contínua entre a via dedicada e a restante via pública, com exceção das zonas onde ainda decorram trabalhos de acabamentos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS