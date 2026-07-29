Luís Neves diz que se sente apoiado por Montenegro e nunca pensou em demitir-se

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, garantiu hoje que se sente apoiado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e que nunca pensou demitir-se na sequência das polémicas das últimas semanas.

“Sinto-me absolutamente apoiado pelo senhor primeiro-ministro e por todos os membros do Governo com quem tenho falado e interagido”, afirmou, em conferência de imprensa, Luís Neves, sublinhando que nunca pensou em apresentar um pedido de demissão a Luís Montenegro na sequência das informações que têm vindo a público sobre as obras realizadas num terreno seu no Alentejo e do atrelado encontrado na propriedade do construtor que lhe fez as obras em Odemira.

A garantia de Luís Neves foi dada no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, com a presença na sala dos seus três secretários de Estado.

O governante assegurou ainda que continuará a cumprir a missão de tutelar a área da Administração Interna, “para a qual está totalmente legitimado e empoderado”.

“Tenho mais de 30 anos de serviço público, nunca trabalhei para interesses particulares. Trabalhei sempre e apenas para o Estado, para as pessoas, para o país. […] Agi sempre na minha vida com total independência e sentido de dever. Nunca utilizei cargos públicos para beneficiar quem quer que fosse e rejeito qualquer insinuação nesse sentido”, defendeu Luís Neves.