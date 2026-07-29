Coimbra

Universidade de Coimbra faz parceria para reforçar formação no setor aeroespacial

29 de julho de 2026 às 17 h31
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Uma parceria que visa promover a colaboração em ensino, investigação e desenvolvimento tecnológico no setor aeroespacial, aproximando a academia da indústria de alta tecnologia, é assinada na quinta-feira entre a Universidade de Coimbra (UC) e a Active Space Technologies.

O protocolo, que a UC denomina parceria estratégica, irá reunir a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e a empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de engenharia para os setores do espaço, aeronáutica, defesa e indústria.

O acordo, referiu a UC numa nota enviada à agência Lusa, terá uma duração inicial de três anos e “reforça a estratégia da FCTUC de estreitar a ligação à indústria, contribuindo para a consolidação da nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial e para a criação de mais oportunidades de estágio, investigação aplicada e empregabilidade para os seus estudantes”.

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