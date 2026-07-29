Amadou Coundoul reforça ataque da Académica

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O avançado senegalês Amadou Coundoul é o mais recente reforço para o ataque da Académica, anunciou hoje o clube em comunicado. Proveniente do Sporting Gijón, de Espanha, o atleta assina contrato para um empréstimo de uma temporada.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Briosa refere que “com 24 anos, o internacional jovem pelo Senegal chega a Coimbra para reforçar o setor ofensivo da Briosa. Na temporada 2025/2026, ao serviço do Sporting de Gijón, disputou 18 encontros, nos quais apontou dois golos e somou uma assistência”.

Avançado de características físicas marcantes, Amadou Coundoul “destaca-se pela capacidade de atuar como referência noataque, aliando potência, mobilidade e entrega ao serviço da equipa. Depois de representar um dos históricos do futebol espanhol, chega agora à Académica para dar continuidade ao seu crescimento e contribuir para os objetivos do clube”, acrescenta a Académica.

“Estou muito contente por vir para este clube histórico e espero ajudá-lo a cumprir todos os objetivos. Força Briosa!”, afirma Amadou Coundoul citado pelo clube.