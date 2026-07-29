Figueira da Foz

Festa e passeio de tratores este fim de semana em Maiorca

29 de julho de 2026 às 11 h00
Passeio percorre os arrozais | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O 5º Passeio de Tratores de Maiorca realiza-se no dia 2 de agosto. O evento é organizado por uma parceria que inclui um grupo de agricultores do Baixo Mondego, a empresa Trevos e Castelos e a Junta de Freguesia de Maiorca.

“Este evento visa divulgar” a Rota dos Arrozais e o arroz carolino do Baixo Mondego, “mas também a beleza da freguesia de Maiorca”, frisa nota da organização. As inscrições são feitas através do telefone 967 355 84, até ao dia 29 deste mês.

O passeio arranca às 09H30, no largo da Feira Velha de Maiorca. Os tratores, antes do início do passeio pelos campos de arroz, dirigem-se ao terreiro do Paço, onde serão benzidos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de julho

Câmara de Coimbra vai adjudicar refeições escolares por 6 ME anuais
29 de julho

Amadou Coundoul reforça ataque da Académica
29 de julho

Conimbricenses em destaque nos nacionais
29 de julho

Homenagem a Raquel Soeiro de Brito marcou dia dedicado aos Palheiros de Mira

Figueira da Foz

Festa e passeio de tratores este fim de semana em Maiorca

“Bruxedo” e “lágrimas de sal”

Freguesia de Maiorca avisa população para cuidados a ter face a assaltos