Festa e passeio de tratores este fim de semana em Maiorca

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O 5º Passeio de Tratores de Maiorca realiza-se no dia 2 de agosto. O evento é organizado por uma parceria que inclui um grupo de agricultores do Baixo Mondego, a empresa Trevos e Castelos e a Junta de Freguesia de Maiorca.

“Este evento visa divulgar” a Rota dos Arrozais e o arroz carolino do Baixo Mondego, “mas também a beleza da freguesia de Maiorca”, frisa nota da organização. As inscrições são feitas através do telefone 967 355 84, até ao dia 29 deste mês.

O passeio arranca às 09H30, no largo da Feira Velha de Maiorca. Os tratores, antes do início do passeio pelos campos de arroz, dirigem-se ao terreiro do Paço, onde serão benzidos.

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