“Bruxedo” e “lágrimas de sal”

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Exposições em ambas as margens do Mondego são propostas também para o período de férias.

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça, no sul do concelho da Figueira da Foz, tem patente uma exposição de tapeçaria contemporânea, intitulada “É um grande bruxedo – A tapeçaria de Portalegre na Coleção Millenium bcp”. Por sua vez, o Núcleo Museológico do Mar recorda acidentes marítimos.

A exposição do mosteiro é constituída por 13 tapeçarias elaboradas pela Manufactura de Tapeçarias de Portalegre com base em pinturas e desenhos de grandes nomes portugueses do século XX.

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