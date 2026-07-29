Figueira da Foz

“Bruxedo” e “lágrimas de sal”

29 de julho de 2026 às 09 h00
Exposição está patente no mosteiro até novembro | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Exposições em ambas as margens do Mondego são propostas também para o período de férias.

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça, no sul do concelho da Figueira da Foz, tem patente uma exposição de tapeçaria contemporânea, intitulada “É um grande bruxedo – A tapeçaria de Portalegre na Coleção Millenium bcp”. Por sua vez, o Núcleo Museológico do Mar recorda acidentes marítimos.

A exposição do mosteiro é constituída por 13 tapeçarias elaboradas pela Manufactura de Tapeçarias de Portalegre com base em pinturas e desenhos de grandes nomes portugueses do século XX.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de julho

Festa e passeio de tratores este fim de semana em Maiorca
29 de julho

O fumo que já apagámos continua a respirar-se
29 de julho

Produção nacional representa mais de 60% da oferta de frescos do Intermarché
29 de julho

Nogueirense com plantel quase fechado

Figueira da Foz

Festa e passeio de tratores este fim de semana em Maiorca

“Bruxedo” e “lágrimas de sal”

Freguesia de Maiorca avisa população para cuidados a ter face a assaltos