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Homenagem a Raquel Soeiro de Brito marcou dia dedicado aos Palheiros de Mira

29 de julho de 2026 às 11 h20
Autora e geógrafa, de 100 anos, é natural de Elvas e vive em Paço de Arcos | Município de Mira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O último domingo, 26 de julho, ficou marcado “por um dos momentos mais simbólicos das Festas de São Tomé 2026”, assegurou a Câmara de Mira. O Município de Mira dedicou este dia “à valorização da história, da identidade e da memória dos Palheiros de Mira, prestando homenagem à Professora Doutora Raquel Soeiro de Brito, autora da obra “Palheiros de Mira – Formação e Declínio de um Aglomerado de Pescadores””. Aos 100 anos de idade, a autora regressou a Mira para acompanhar este momento de reconhecimento.

A jornada de manhã, no Palheiros de Mira-Museu e Posto de Turismo, com a inauguração da exposição fotográfica “Um Chão de Areia – Palheiros de Mira nas Fotografias da Geografia Portuguesa dos Anos 1940-1970”.

A presença da autora, destaca a autarquia mirense, conferiu “um significado muito especial à abertura da mostra, que reúne um valioso conjunto de imagens históricas sobre a comunidade piscatória e a evolução deste território”.

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