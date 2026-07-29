Câmara de Coimbra vai adjudicar refeições escolares por 6 milhões de euros anuais

A Câmara de Coimbra vota na quinta-feira a proposta de adjudicação das refeições escolares a um consórcio, por seis milhões de euros anuais, num contrato que pode ser renovado por mais dois anos.

No âmbito do concurso público lançado, o júri propõe a adjudicação das refeições escolares ao consórcio que junta Nordigal e ICA, esta última a empresa que assegura este tipo de contrato desde pelo menos 2020, segundo documentação do processo a que a agência Lusa teve acesso.

O contrato agora assinado contempla apenas um ano, mas que pode ser renovado até um período máximo de três anos.

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