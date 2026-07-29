Flora invasora dos rios Alva e Mondego vai ser erradicada com financiamento da Europa

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Juntar todos os municípios da Região Metropolitana de Coimbra (RMC) numa causa comum, que é erradicar duas espécies de flora invasoras dos rio Alva e Mondego, é o objetivo de dois projetos financiados pela Europa com 100 mil euros, hoje apresentados na cidade.

São plantas originárias da América do Sul que chegaram a esta região por causas não determinadas, mas que invadiram parte do leito do rio Alva e do Rio Mondego, ao longo de 16/17 hectares. Reproduzem-se rapidamente e cobrem a superfície da água, prejudicando a oxigenação do leito.

Identificadas com os nomes correntes de “Erva-de-jacaré” e “Ludwigia de flores grandes”, conferem um aspeto colorido às margens, mas prejudicam gravemente a biodiversidade e o ecossistema ribeirinho.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS