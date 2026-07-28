Nacional

Notas descem e maioria dos alunos do 9.º ano chumba na prova de Matemática

28 de julho de 2026 às 18 h42
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Os alunos do 9.º ano tiveram este ano piores resultados nas provas finais, com a maioria dos estudantes a chumbar a Matemática e a aumentarem as negativas a Português.

Os resultados das provas finais de Português e de Matemática do 3.º ciclo mostram um pior desempenho em relação ao ano passado, segundo dados do Júri Nacional de Exames (JNE) divulgados hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

A média nacional a Matemática foi de 49 pontos numa escala de zero a 100, menos três pontos do que no ano passado, o suficiente para passar de uma média nacional positiva para negativa.

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