Notas descem e maioria dos alunos do 9.º ano chumba na prova de Matemática

Os alunos do 9.º ano tiveram este ano piores resultados nas provas finais, com a maioria dos estudantes a chumbar a Matemática e a aumentarem as negativas a Português.

Os resultados das provas finais de Português e de Matemática do 3.º ciclo mostram um pior desempenho em relação ao ano passado, segundo dados do Júri Nacional de Exames (JNE) divulgados hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

A média nacional a Matemática foi de 49 pontos numa escala de zero a 100, menos três pontos do que no ano passado, o suficiente para passar de uma média nacional positiva para negativa.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS