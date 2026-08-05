MealhadaRegião Metropolitana de Coimbra

Leitão da Bairrada é o terceiro melhor prato de carne do mundo para a TasteAtlas

05 de agosto de 2026 às 11 h20
Leitão da Bairrada só ficou atrás do kontosouvli (Grécia) e das gringas (México)-TasteAtlas
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Leitão da Bairrada foi considerado, pela TasteAtlas, o 3.º melhor prato, a nível mundial, de carne de porco. Com uma avaliação de 4.4 estrelas, a afamada iguaria bairradina ficou apenas atrás do kontosouvli (Grécia, 4.6 estrelas) e das gringas (México, 4.4 estrelas), afirmando-se como um dos grandes embaixadores da gastronomia portuguesa.

Numa lista que reúne os 50 dos melhores pratos de porco do mundo, para além do Leitão da Bairrada, Portugal surge representado pela Carne de Porco à Alentejana (5.º lugar, com 4.4 estrelas) e o Leitão Assado no Forno (6.ª posição, 4.4 estrelas).

“Mais do que um prato, o Leitão da Bairrada é identidade, cultura e orgulho de um território”, enaltece o Município da Mealhada.
Criada em 2015 pelo jornalista croata Matija Babic, a plataforma TasteAtlas tem por base a “opinião de milhares de apreciadores de gastronomia”, recorda a Câmara da Mealhada, que esclarece ainda que “as classificações resultam das avaliações dos utilizadores, apoiadas por um sistema que ajuda a garantir a fiabilidade dos resultados”.

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