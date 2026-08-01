Medalha de Mérito de Proteção e Socorro nos 100 anos dos Bombeiros de Pampilhosa

Distinção do Governo entregue nas comemorações do centenário

O Governo atribuiu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, grau ouro e distintivo azul, à Associação de Bombeiros Voluntários de Pampilhosa (Mealhada), por ocasião do seu 100.º aniversário e “reconhecendo o exemplar percurso da sua existência ao serviço da comunidade e da proteção e socorro de populações com uma atuação sempre caracterizada pelo heroísmo, pela abnegação e pela solidariedade com o próximo”.

O despacho, assinado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, foi publicado a 21 de julho último em Diário da República e a distinção vai agora ser entregue aquando das comemorações oficiais do centenário da associação, marcadas para o próximo dia 18 de outubro.

Note-se que a data oficial de aniversário dos Bombeiros de Pampilhosa é 29 de agosto, mas as comemorações foram adiadas, devido à época de incêndios. Por essa razão, e nesse dia, o centenário será assinalado com uma pequena cerimónia interna, com hastear da bandeira.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS