Região Metropolitana de Coimbra

SIT Metropolitano transportou mais de três milhões de pessoas

01 de agosto de 2026 às 08 h30
Arquivo RM Coimbra-CIM
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Hoje, a BusWay Coimbra e a Região Metropolitana de Coimbra-CIM assinalam o primeiro aniversário da operação do SIT Metropolitano, projeto que transformou a mobilidade intermunicipal na região de Coimbra

Um projeto que veio, reitera a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (RM Coimbra-CIM), “transformar a mobilidade intermunicipal na região e aproximar pessoas, serviços e territórios” celebra hoje o seu primeiro aniversário.

Entre 1 de agosto de 2025 e 1 de agosto de 2026, o SIT (Sistema Intermunicipal de Transportes) Metropolitano da RM Coimbra-CIM transportou, nos 240 autocarros da rede, “cerca de três milhões de passageiros em mais de oito milhões de quilómetros percorridos nos 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra”, revelou a RM Coimbra-CIM.

“Ao longo deste primeiro ano, o SIT Metropolitano afirmou-se como um novo modelo de transporte público para a Região Metropolitana de Coimbra, proporcionando uma rede moderna, integrada e mais próxima das necessidades dos passageiros”, sublinha a comunicação divulgada, que reitera ainda que, “desde o arranque da operação, o trabalho desenvolvido tem sido marcado pela melhoria contínua do serviço, pelo reforço da qualidade da informação e pelo compromisso de oferecer uma alternativa confortável, acessível e sustentável ao transporte individual”.

 Leia mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de agosto

Coimbra: Relvado e arbitragem marcam jogo da Supertaça
01 de agosto

"Bronze" para cinco de Coimbra no Europeu de touch rugby
01 de agosto

A obra de um clube não é de caridade ocasional, mas de construção sustentada
01 de agosto

“Fim de um subciclo”

Região Metropolitana de Coimbra

SIT Metropolitano transportou mais de três milhões de pessoas

Medalha de Mérito de Proteção e Socorro nos 100 anos dos Bombeiros de Pampilhosa

Seminário na Lousã debate impactos dos javalis e ungulados