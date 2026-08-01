SIT Metropolitano transportou mais de três milhões de pessoas

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Hoje, a BusWay Coimbra e a Região Metropolitana de Coimbra-CIM assinalam o primeiro aniversário da operação do SIT Metropolitano, projeto que transformou a mobilidade intermunicipal na região de Coimbra

Um projeto que veio, reitera a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (RM Coimbra-CIM), “transformar a mobilidade intermunicipal na região e aproximar pessoas, serviços e territórios” celebra hoje o seu primeiro aniversário.

Entre 1 de agosto de 2025 e 1 de agosto de 2026, o SIT (Sistema Intermunicipal de Transportes) Metropolitano da RM Coimbra-CIM transportou, nos 240 autocarros da rede, “cerca de três milhões de passageiros em mais de oito milhões de quilómetros percorridos nos 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra”, revelou a RM Coimbra-CIM.

“Ao longo deste primeiro ano, o SIT Metropolitano afirmou-se como um novo modelo de transporte público para a Região Metropolitana de Coimbra, proporcionando uma rede moderna, integrada e mais próxima das necessidades dos passageiros”, sublinha a comunicação divulgada, que reitera ainda que, “desde o arranque da operação, o trabalho desenvolvido tem sido marcado pela melhoria contínua do serviço, pelo reforço da qualidade da informação e pelo compromisso de oferecer uma alternativa confortável, acessível e sustentável ao transporte individual”.

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