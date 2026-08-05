Semana da Juventude arranca com o Arganil Summer Fest

É já no próximo sábado (dia 8 de agosto) que vai ter início a Semana da Juventude em Arganil, com a realização da 7.ª edição do Arganil Summer Fest, no Sub-Paço, a partir das 19h00, evento que é organizado pelas Associações Juvenis C.U.M.E., Projeto Radical, Chama Viva e Os Columbinos.

Com um programa que se estende até ao dia 13 de agosto, no decorrer de quatro dias (8, 11, 12 e 13 de agosto), haverá diversas atividades gratuitas para os jovens entre os 12 e os 30 anos, que incluem desde música, cinema, animação, experiências imersivas, treetop walk, lasertag, atividades aquáticas e radicais, slide, insufláveis, entre outros.

Segundo o programa preparado pelo Município de Arganil, em parceria com o Município de Tábua e a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, com apoio das Juntas de Freguesia de Secarias e de Mouronho, depois do Arganil Summer Fest, no dia 11 de agosto, os jovens vão poder usufruir de uma viagem à cidade do Porto, onde vão visitar um Museu e ter uma experiência imersiva no wondersense, seguindo-se um almoço na Fundação Serralves.

No dia seguinte (12 de agosto), Dia Internacional da Juventude, os participantes vão para a Praia Fluvial da Cascalheira, em Secarias, onde haverá “jogos, stand up paddle, slide e insufláveis aquáticos”, disponíveis também na Praia Fluvial da Ronqueira, em Mouronho (concelho de Tábua), culminando esta Semana da Juventude no dia 13 de agosto, com uma visita à freguesia de Folques, que contempla uma “descoberta do Mosteiro de Folques e um torneio de lasertag” e “chill out e mergulhos na Zona Balnear de Folques”.

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