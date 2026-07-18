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Coimbra transformada na Capital do Reino do Séc. XII

18 de julho de 2026 às 14 h45
"Coimbra Capital do Reino – Séc. XII" é o tema da edição deste ano | Foto DB-Ana Catarina Ferreira
Redação As Beiras
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O largo da Sé Velha, em Coimbra, está transformado, até amanhã, na “capital do reino”. “Coimbra Capital do Reino – Séc. XII” é o tema da 31.ª edição da Feira Medieval de Coimbra.

O evento é promovido pela Câmara Municipal de Coimbra e conta com várias parcerias, numa programação diária que vai, hoje, até às 24H00, e amanhã das 11H00 às 22H00.

Programa completo da 31.ª Feira Medieval de Coimbra aqui.

 

 

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