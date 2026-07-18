Coimbra transformada na Capital do Reino do Séc. XII

O largo da Sé Velha, em Coimbra, está transformado, até amanhã, na “capital do reino”. “Coimbra Capital do Reino – Séc. XII” é o tema da 31.ª edição da Feira Medieval de Coimbra.

O evento é promovido pela Câmara Municipal de Coimbra e conta com várias parcerias, numa programação diária que vai, hoje, até às 24H00, e amanhã das 11H00 às 22H00.

Programa completo da 31.ª Feira Medieval de Coimbra aqui.