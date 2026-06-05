Poiares segue entre a elite do futebol distrital

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Poiares foi a última equipa a carimbar o passaporte para a Divisão de Elite da AF Coimbra 2026/2027, depois de bater, 2-1, o Vila Nova de Anços.

Em dia de feriado, o duelo do playoff lotou o Complexo Desportivo do Vigor. Entrou melhor o Vila Nova de Anços, que aos 4’, na sequência de um livre indireto, viu o Darsen desviar para defesa fácil do guarda-redes poiarense. A resposta da turma de Vila Nova de Poiares surgiu aos 15’, com Bandeira, no interior da área, a disparar ligeiramente por cima. O mesmo Bandeira testou a atenção de Paulo André, que respondeu com defesa apertada.

Após os dois “avisos”, o conjunto de Carlão chegou mesmo ao golo. Zé Marques cobrou, com conta, peso e medida um livre indireto, que terminou com o desvio certeiro de Videira para o 1-0, aos 31’. A resposta da turma que ontem jogou de branco veio de livre direto, com Paulo Quaresma a ficar perto do empate, mas Gui respondeu com uma grande intervenção. João Carvalho, 39’, com ligeiro desvio também ficou perto do empate, mas o esférico saiu ao lado.

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