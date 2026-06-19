Figueira da Foz

PJ deteve na Figueira da Foz padrasto por abuso sexual de criança de 11 anos

19 de junho de 2026 às 17 h45
Detenção foi efetuada pela PJ do Centro | Fotografia: Arquivo
AMV // Agência Lusa
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AMV // Agência Lusa

Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, por suspeita de crime de abuso sexual da enteada de 11 anos.

Em comunicado, a Diretoria de Coimbra referiu que os atos ocorreram em contexto intrafamiliar, tendo o alerta sido dado na sexta-feira, 12 de junho, depois de a menor ter revelado a situação na sua escola.

“As diligências de investigação, de imediato realizadas permitiram recolher elementos de prova que determinaram a detenção do padrasto, com 38 anos”, adiantou a PJ.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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