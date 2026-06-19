Figueira da Foz
PJ deteve na Figueira da Foz padrasto por abuso sexual de criança de 11 anos
Detenção foi efetuada pela PJ do Centro | Fotografia: Arquivo
Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, por suspeita de crime de abuso sexual da enteada de 11 anos.
Em comunicado, a Diretoria de Coimbra referiu que os atos ocorreram em contexto intrafamiliar, tendo o alerta sido dado na sexta-feira, 12 de junho, depois de a menor ter revelado a situação na sua escola.
“As diligências de investigação, de imediato realizadas permitiram recolher elementos de prova que determinaram a detenção do padrasto, com 38 anos”, adiantou a PJ.
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