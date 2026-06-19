PJ detém em Coimbra jovem de 20 anos por suspeita de pornografia de menores
Um jovem de 20 anos foi detido, no concelho de Coimbra, por alegados crimes de pornografia de menores, praticados entre os anos de 2023 e de 2026, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
Contactado pela agência Lusa, o subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, Camilo Oliveira, disse que o jovem de 20 anos foi detido na quinta-feira, no seguimento de uma comunicação internacional, vinda do National Center for Missing & Exploited Children, uma organização de proteção infantil dos Estados Unidos conhecida pela sigla NCMEC.
“Alertaram as autoridades portuguesas depois de terem identificado um IP de acesso português. O homem foi detido em flagrante delito, na sequência de buscas, tendo centenas de imagens na sua posse”, acrescentou.
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