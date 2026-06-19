Coimbra

PJ detém em Coimbra jovem de 20 anos por suspeita de pornografia de menores

19 de junho de 2026 às 18 h01
Detençãpo foi efetuada ontem pela PJ do Centro | Fotografia: Arquivo
CMM // Agência Lusa
Autor
CMM // Agência Lusa

Um jovem de 20 anos foi detido, no concelho de Coimbra, por alegados crimes de pornografia de menores, praticados entre os anos de 2023 e de 2026, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Contactado pela agência Lusa, o subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, Camilo Oliveira, disse que o jovem de 20 anos foi detido na quinta-feira, no seguimento de uma comunicação internacional, vinda do National Center for Missing & Exploited Children, uma organização de proteção infantil dos Estados Unidos conhecida pela sigla NCMEC.

“Alertaram as autoridades portuguesas depois de terem identificado um IP de acesso português. O homem foi detido em flagrante delito, na sequência de buscas, tendo centenas de imagens na sua posse”, acrescentou.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de junho

Casal de S. João abre portas à arte contemporânea no domingo
19 de junho

PJ detém em Coimbra jovem de 20 anos por suspeita de pornografia de menores
19 de junho

Maioria dos projetos de habitação na região de Coimbra fica fora do prazo do PRR
19 de junho

PJ deteve na Figueira da Foz padrasto por abuso sexual de criança de 11 anos

Coimbra

Casal de S. João abre portas à arte contemporânea no domingo

PJ detém em Coimbra jovem de 20 anos por suspeita de pornografia de menores

Comboio de bicicletas e rua fechada um dia ao trânsito automóvel