Miguel Babo estreia este sábado nova longa-metragem

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Em “Por mais um dia”, o realizador desconstrói convicções inabaláveis, estereótipos inquestionáveis e preconceitos disfarçados.

O realizador, argumentista e ator figueirense Miguel Babo estreia amanhã, pelas 18H00, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, a sua nova longa-metragem, “Por mais um dia”.

Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre o que os espectadores irão ver no seu novo filme, Miguel Babo revelou parte do enredo: “É um filme que retrata uma cidade contemporânea portuguesa muito marcada por um neoliberalismo cada vez mais marcante e reinante. É um filme que tem algumas vivências figueirenses”.

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