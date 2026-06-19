Figueira da Foz

Miguel Babo estreia este sábado nova longa-metragem

19 de junho de 2026 às 09 h00
Miguel Babo, realizador, ator e argumentista | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Em “Por mais um dia”, o realizador desconstrói convicções inabaláveis, estereótipos inquestionáveis e preconceitos disfarçados.

O realizador, argumentista e ator figueirense Miguel Babo estreia amanhã, pelas 18H00, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, a sua nova longa-metragem, “Por mais um dia”.

Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre o que os espectadores irão ver no seu novo filme, Miguel Babo revelou parte do enredo: “É um filme que retrata uma cidade contemporânea portuguesa muito marcada por um neoliberalismo cada vez mais marcante e reinante. É um filme que tem algumas vivências figueirenses”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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